Новой сенсации не случилось: Франция обыграла Марокко в полуфинале ЧМ-2022

Сборная Франции, являющаяся действующим чемпионом мира, обыграла Марокко в матче полуфинала Чемпионата мира — 2022, который проходит в Катаре, со счетом 2:0. Таким образом французы смогут вновь побороться за титул лучшей команды.

Фото: телеграм-канал "РИА Новости Спорт" телеграм-канал "РИА Новости Спорт"

Матч проходил на стадионе «Эль-Байт» в катарском городе Эль-Хауре.

Сборная Франции открыла счет в игре уже на пятой минуте. Гол забил защитник Тео Эрнандес. Ему удалось после рикошета подстроиться под летящий в воздухе мяч и в прыжке отправить его в ворота марокканцев. До конца первого тайма ни одна из команд не забила больше голов. Счет составил 1:0 в пользу Франции.

Ситуация не менялась вплоть до 79-й минуты. Только вышедший на поле вместо Усмана Дембеле нападающий Рандаль Коло-Муани забил в ворота сборной Марокко второй гол, выведя свою команду вперед. До конца игры марокканцы так и не смогли реализовать ни одного гола. Счет матча составил 2:0.

Стоит отметить, что на протяжении всей игры с трибуны сборную Франции поддерживал президент страны Эммануэль Макрон.

Французы прошли в финал, где встретятся с Аргентиной и смогут вновь побороться за титул чемпиона. У проигравших марокканцев также остается шанс стать бронзовыми призерами. Им предстоит встретиться в матче за третье место с Хорватией, которая вчера, 13 декабря, проиграла Аргентине со счетом 0:3.