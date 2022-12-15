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32 минуты назад

Колосков считает атмосферу на чемпионате мира в России лучше, чем на ЧМ-2022 в Катаре

Газета.Ruиещё 1

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков рассказал о разнице в атмосфере на чемпионате мира в Катаре и мировом первенстве 2018 года, которое прошло в России.

Колосков сравнил атмосферу на чемпионате мира в России и на ЧМ-2022 в Катаре
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На стадионах все прекрасно — хорошие подъезды, большие стоянки, потрясающие возможности размещения зрителей. Практически ничего не поменялось за четыре года.

Но, может быть, нет такого веселья, как в России. Тогда кругом была музыка, интересные заведения, музеи. Здесь этого ничего нет. Мне показалось, что в России была более непринужденная обстановка», — сообщил Колосков «Спорт-Экспрессу».

Чемпионат мира стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря 2022 года. Турнир проходит на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на «Национальном стадионе» в Лусаиле.

В финале турнира, который пройдет 18 декабря и начнется в 18:00 по московскому времени, сыграют сборные Аргентины и Франции. В матче за третье место сразятся команды Хорватии и Марокко.

ЧМ-2022,Вячеслав Колосков,РФС,
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