Колосков сравнил атмосферу на чемпионате мира в России и на ЧМ-2022 в Катаре

«На стадионах все прекрасно — хорошие подъезды, большие стоянки, потрясающие возможности размещения зрителей. Практически ничего не поменялось за четыре года.



Но, может быть, нет такого веселья, как в России. Тогда кругом была музыка, интересные заведения, музеи. Здесь этого ничего нет. Мне показалось, что в России была более непринужденная обстановка», — сообщил Колосков «Спорт-Экспрессу».