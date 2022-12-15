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38 минут назад

Федун предсказал имя победителя ЧМ-2022

Газета.Ruиещё 1

Бывший владелец московского «Спартака» Леонид Федун дал прогноз на финальный матч чемпионата мира 2022 года между сборными Аргентины и Франции.

Федун предсказал имя победителя ЧМ-2022
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Кто станет чемпионом мира? Франция! Нравится ли мне Аргентина? Нравится, но победит Франция», — приводит слова Федуна «Матч ТВ».

Вечером 14 декабря подопечные Дидье Дешама в полуфинале ЧМ оказались сильнее сборной Марокко (2:0). На пятой минуте счет открыл левый защитник французов Тео Эрнандес.

Марокканцы тоже имели свои моменты, но не смогли их реализовать. В концовке второго тайма действующие чемпионы мира упрочили свое преимущество. Гол на счету нападающего Коло Муани.

Днем ранее аргентинцы переиграли вице-чемпионов мира — Хорватию (3:0). Голом отметился капитан аргентинцев Лионель Месси, дубль оформил Хулиан Альварес.

Ранее сообщалось, что нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема может стать чемпионом мира, если приедет на финальную игру с Аргентиной.

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