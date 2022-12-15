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20 минут назад

Сборная Франции вышла в финал ЧМ-2022

Елена Прошина

Команда Франции одержала победу над сборной Марокко в матче 1/2 финала чемпионата мира по футболу в Катаре. Об этом сообщает РИА Новости Спорт.

Сборная Франции вышла в финал ЧМ-2022
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как говорится в сообщении, матч прошел на стадионе «Эль-Байт» и закончился со счетом 2:0 в пользу Франции. Наибольший вклад в победу внесли Тео Эрнандес на пятой минуте встречи и Рандаль Коло-Муани на 79 минуте.

Сборная Марокко стала новым открытием Мундиаля, так как это первая команда от стран Африки, которая добралась до этой стадии турнира, ни разу не проиграв.

Команда Франции — двукратные чемпионы мира, и они вышли в финал мирового первенства уже в четвертый раз. Вскоре они сыграют решающий матч со сборной Аргентины.

ЧМ-2022,Тео Эрнандес,
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