Во Франции вспыхнули массовые беспорядки после полуфинала ЧМ-2022

В нескольких городах Франции вспыхнули массовые беспорядки между футбольными фанатами, которые сопровождаются драками и выстрелами из пиротехники. Об этом сообщает РЕН.ТВ в своем Telegram-канале.

Фото: Рамблер Рамблер

Ранее сборная Франции одержала победу над командой Марокко на мундиале в Катаре и вышла в финал чемпионата мира по футболу в Катаре.

После этого во Франции начались массовые беспорядки, устроенные футбольными фанатами в ряде городов. Самые серьезные нарушения зафиксированы в Монпелье. Потасовки устроили коренные граждане Франции и мигранты из Африки, недовольные поражением национальной сборной. Футбольные фанаты бросают в противников подожженные файеры, а также стреляют из пиротехники, используя фейерверки и петарды.

Власти на фоне массовых драк и порчи чужого имущества стянули в Париж дополнительно 5 000 жандармов. По всей Франции привлечены еще 20 тысяч сотрудников полиции для урегулирования ситуации.