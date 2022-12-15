Тренер сборной Франции Дешам о попадании в финал ЧМ: нам тоже везло

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о проходе своей команды в финал чемпионата мира в Катаре.
"Это был очень важный матч, это был не финал, но все же полуфинал. Мы вместе уже месяц, это никогда не бывает легко, нам тоже везло, но мои игроки были вознаграждены. Постараемся завоевать титул в воскресенье", - передает слова Дешама Gianlucadimarzio.
В среду вечером подопечные Дидье Дешама в полуфинале ЧМ оказались сильнее сборной Марокко (2:0). На пятой минуте счет открыл левый защитник французов Тео Эрнандес. Марокканцы тоже имели свои моменты, но не смогли их реализовать. В концовке второго тайма действующие чемпионы мира упрочили свое преимущество. Гол на счету нападающего Коло Муани. Также в финал вышла сборная Аргентины. Она днем ранее переиграла вице-чемпионов мира — Хорватию (3:0). Голом отметился капитан аргентинцев Лионель Месси, дубль оформил Хулиан Альварес. Игра между Францией и Аргентиной пройдет в воскресенье, 18 декабря. Напомним, что сборная Франции является действующим чемпионом мира.
Ранее сообщалось, что в результате празднования победы сборной Франции в полуфинале ЧМ погиб подросток.