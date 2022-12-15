Тренер сборной Франции Дешам о попадании в финал ЧМ: нам тоже везло

"Это был очень важный матч, это был не финал, но все же полуфинал. Мы вместе уже месяц, это никогда не бывает легко, нам тоже везло, но мои игроки были вознаграждены. Постараемся завоевать титул в воскресенье", - передает слова Дешама Gianlucadimarzio.