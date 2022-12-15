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34 минуты назад

Мбаппе прокомментировал выход Франции в финал чемпионата мира

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Звездный нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал выход в финал чемпионата мира – 2022. В матче полуфинальной стадии мундиаля команда Дидье Дешама победила Марокко со счетом 2:0.

Мбаппе прокомментировал выход Франции в финал чемпионата мира
Фото: Instagram (организация запрещена в России)Instagram

«Второй финал чемпионата мира подряд», - говорится в публикации 23-летнего футболиста в социальных сетях.

Напомним, что Франция выиграла чемпионат мира – 2018, проходивший в России.

В финале мунлиаля-2022 «трёхцветные» встретятся со сборной Аргентины. Решающий матч турнира состоится в воскресенье, 18 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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