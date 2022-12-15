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56 минут назад

Губерниев назвал фаворита ЧМ — 2022

Елена Прошина

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал предварительные итоги чемпионата мира по футболу 2022 года и назвал вероятного победителя. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Vprognoze.ru.

Губерниев назвал фаворита ЧМ-2022
Фото: РамблерРамблер

Он напомнил, что Франция — главный претендент на звание чемпиона в этом году, собранная ей команда была бы в числе фаворитов даже вторым составом. Губерниев добавил, что также стоило бы присмотреться к составам Великобритании и Португалии. По его словам, новым открытием для болельщиков станет игра сборной Нидерландов.

«Открытием станут Нидерланды. Они даже Промеса не взяли — и без него грозятся справиться. Давно они нигде не сверкали. В Катаре могут», — считает Губерниев.

Он также назвал своего любимого футболиста, принимающего участие в чемпионате мира по футболу — игрока команды Бразилии Неймара. Телеведущий отметил, что в сборной он играет как человек, который «любит футбол», поэтому его стиль легко располагает к себе.

Издание напоминает, что чемпионат мира по футболу начался 20 ноября и продлится до 18 декабря этого года. Турнир проходит на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на «Национальном стадионе».

ЧМ-2022,Дмитрий Губерниев,
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