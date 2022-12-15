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1 час назад

Роналдиньо также присоединился к своим бывшим партнёрам по сборной в Катаре

Евро-футбол.Ру

Как известно, некоторая часть бразильской сборной, в 2002 году в последний раз принесшая Бразилии титул чемпиона мира, вылетела в Катар и болела за нынешних игроков национальной команды. Они, конечно, разочаровали своим вылетом в четвертьфинале, но Роберто Карлос, Кафу и Роналдо (вы, наверное, видели, как часто операторы показывали их, сидящих в VIP-ложе во время матчей) решили остаться до конца чемпионата и насладиться финалом.

Роналдиньо присоединился к бывшим партнёрам по сборной в Катаре
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

А теперь к ним присоединился и Роналдиньо - еще один представитель той сборной. Он также собирается посмотреть финальный матч чемпионата мира вживую, что, в общем-то, достаточно удивительно, потому что ранее Роналдиньо не был особо замечен в посещении футбольных матчей, в которых у него нет дел на поле, а журналистам рассказывал, что и по телевизору футбол смотрит редко.

ЧМ-2022,Роберто Карлос,
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