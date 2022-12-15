Федун назвал минус в организации ЧМ-2022

Бывший владелец московского «Спартака» Леонид Федун высказался об организации чемпионата мира 2022 года в Катаре.

По его словам, основной минус — долгий подход на территорию стадиона.

«Великолепно. Все, кроме прохода к стадиону, прекрасно. Долго — почти полтора часа добираться. А так — прекрасная организация, прекрасный матч», — приводит слова Федуна «Матч ТВ».

В среду вечером подопечные Дидье Дешама в полуфинале ЧМ оказались сильнее сборной Марокко (2:0). На пятой минуте счет открыл левый защитник французов Тео Эрнандес. На 79-й минуте действующие чемпионы мира упрочили свое преимущество, гол на счету нападающего Коло Муани.

Также в финал вышла сборная Аргентины. Она днем ранее переиграла вице-чемпионов мира — Хорватию (3:0). Голом отметился капитан аргентинцев Лионель Месси, дубль оформил Хулиан Альварес.