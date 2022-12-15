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1 час назад

Экс-владелец "Спартака" Федун раскритиковал ЧМ-2022 за длинную дорогу к стадиону

Газета.Ru

Бывший владелец московского «Спартака» Леонид Федун высказался об организации чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Федун назвал минус в организации ЧМ-2022
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По его словам, основной минус — долгий подход на территорию стадиона.

«Великолепно. Все, кроме прохода к стадиону, прекрасно. Долго — почти полтора часа добираться. А так — прекрасная организация, прекрасный матч», — приводит слова Федуна «Матч ТВ».

В среду вечером подопечные Дидье Дешама в полуфинале ЧМ оказались сильнее сборной Марокко (2:0). На пятой минуте счет открыл левый защитник французов Тео Эрнандес. На 79-й минуте действующие чемпионы мира упрочили свое преимущество, гол на счету нападающего Коло Муани.

Также в финал вышла сборная Аргентины. Она днем ранее переиграла вице-чемпионов мира — Хорватию (3:0). Голом отметился капитан аргентинцев Лионель Месси, дубль оформил Хулиан Альварес.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Франции Дидье Дешам в четвертый раз за последние шесть лет выводит национальную команду в финал крупнейших турниров.

ЧМ-2022,Тео Эрнандес,Леонид Федун,Лионель Месси,Спартак,
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