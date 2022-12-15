Во французском Монпелье подросток погиб после матча сборных Франции и Марокко на чемпионате мира по футболу-2022 в Катаре. Об этом сообщает The National.

Как следует из заявления местных властей, мальчика сбила машина. Его доставили в больницу, однако врачи не смогли спасти ему жизнь. Официальных данных о возрасте погибшего нет, однако французские СМИ пишут, что подростку было от 12 до 14 лет.

По некоторым данным, авария произошла, когда кто-то попытался украсть у водителя машины флаг Франции. Из-за этого, предположительно, машина вильнула в толпу. В настоящее время полиция разыскивает водителя, который бросил свой автомобиль недалеко от места преступления.

Ранее в Париже полиция задержала группу из 40 человек, направлявшихся к Елисейским полям с оружием победы сборной Франции в матче с Марокко. Уточнялось, что некоторые из задержанных известны французским правоохранителям как члены движения, близкого к ультраправому.

14 декабря сборная Франции обыграла команду Марокко со счетом 2:0 и стала вторым финалистом турнира. Первый мяч на пятой минуте забил защитник Тео Эрнандес. Этот гол стал самым быстрым в полуфинале чемпионатов мира с 1958 года. На 79-й минуте ворота соперников поразил Рандаль Коло Муани.