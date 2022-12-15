Бензема еще может стать чемпионом мира в Катаре

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Карим Бензема получил разрешение от клуба приехать на финальный матч чемпионата мира 2022 года в Катаре.
По информации As, итоговое решение зависит от самого нападающего.
В случае победы сборной Франции в финальной игре Бензема получит золотую медаль, так как несмотря на отбытие в расположение «Реала» из-за травмы перед стартом мирового первенства он не был исключен из итоговой заявки на мундиаль.
Вечером 14 декабря подопечные Дидье Дешама в полуфинале ЧМ оказались сильнее сборной Марокко (2:0). На пятой минуте счет открыл левый защитник французов Тео Эрнандес.
Марокканцы тоже имели свои моменты, но не смогли их реализовать. В концовке второго тайма действующие чемпионы мира упрочили свое преимущество. Гол на счету нападающего Коло Муани.
Днем ранее аргентинцы переиграли вице-чемпионов мира — Хорватию (3:0). Голом отметился капитан аргентинцев Лионель Месси, дубль оформил Хулиан Альварес.