Бензема еще может стать чемпионом мира в Катаре

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Карим Бензема получил разрешение от клуба приехать на финальный матч чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Фото: Газета.ру Газета.ру

По информации As, итоговое решение зависит от самого нападающего.

В случае победы сборной Франции в финальной игре Бензема получит золотую медаль, так как несмотря на отбытие в расположение «Реала» из-за травмы перед стартом мирового первенства он не был исключен из итоговой заявки на мундиаль.

Вечером 14 декабря подопечные Дидье Дешама в полуфинале ЧМ оказались сильнее сборной Марокко (2:0). На пятой минуте счет открыл левый защитник французов Тео Эрнандес.

Марокканцы тоже имели свои моменты, но не смогли их реализовать. В концовке второго тайма действующие чемпионы мира упрочили свое преимущество. Гол на счету нападающего Коло Муани.