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1 час назад

Нападающий "Реала" Бензема может стать чемпионом мира, если приедет на финал с Аргентиной

Газета.Ru

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Карим Бензема получил разрешение от клуба приехать на финальный матч чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Бензема еще может стать чемпионом мира в Катаре
Фото: Газета.руГазета.ру

По информации As, итоговое решение зависит от самого нападающего.

В случае победы сборной Франции в финальной игре Бензема получит золотую медаль, так как несмотря на отбытие в расположение «Реала» из-за травмы перед стартом мирового первенства он не был исключен из итоговой заявки на мундиаль.

Вечером 14 декабря подопечные Дидье Дешама в полуфинале ЧМ оказались сильнее сборной Марокко (2:0). На пятой минуте счет открыл левый защитник французов Тео Эрнандес.

Марокканцы тоже имели свои моменты, но не смогли их реализовать. В концовке второго тайма действующие чемпионы мира упрочили свое преимущество. Гол на счету нападающего Коло Муани.

Днем ранее аргентинцы переиграли вице-чемпионов мира — Хорватию (3:0). Голом отметился капитан аргентинцев Лионель Месси, дубль оформил Хулиан Альварес.

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