Президент Франции зашёл в раздевалку сборной Марокко после победы Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон зашёл в раздевалку сборной Марокко после вчерашней победы команды Дидье Дешама. По информации от журналиста Фабрицио Романо, глава французского государства назвал Софьяна Амрабата лучшим полузащитником этого чемпионата мира на глазах у всего состава марокканцев.

Фото: Евро-футбол.Ру Евро-футбол.Ру

Напомним, вчера вечером Франция обыграла африканцев 2:0 и во второй раз подряд вышла в финал чемпионата мира, где на этот раз встретится с Аргентиной.