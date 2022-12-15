115 человек задержали в Париже и его пригородах после победы Франции

После выхода Франции в полуфинал ЧМ-2022 в Париже начались беспорядки.
Как пишет Le Figaro со ссылкой на полицию, всего в Париже и его пригородах после полуфинала ЧМ-2022, в котором Франция обыграла Марокко (2:0), задержали 115 человек (101 из них – в Париже).
Отмечается, что была задержана группа из 40 человек, близких к ультраправым. Они были вооружены и готовились зайти на Елисейские поля. «Они явно хотели устроить там драку», – сообщил источник в полиции.
Тот же источник рассказал, что арестовать этих людей получилось благодаря системе контроля и предотвращения беспорядков, которая была организована неподалеку от Елисейских полей.