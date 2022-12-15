115 человек задержали в Париже и его пригородах после победы Франции

После выхода Франции в полуфинал ЧМ-2022 в Париже начались беспорядки.

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Как пишет Le Figaro со ссылкой на полицию, всего в Париже и его пригородах после полуфинала ЧМ-2022, в котором Франция обыграла Марокко (2:0), задержали 115 человек (101 из них – в Париже).

Отмечается, что была задержана группа из 40 человек, близких к ультраправым. Они были вооружены и готовились зайти на Елисейские поля. «Они явно хотели устроить там драку», – сообщил источник в полиции.