Бах впервые за 36 лет отказался приехать на финал ЧМ по футболу

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах принял решение не лететь на финал чемпионата мира по футболу в Катаре между сборными Аргентины и Франции. Об этом в четверг сообщает портал Inside the Games со ссылкой на интервью Баха немецким газетам Stuttgarter Nachrichten и Stuttgarter Zeitung.
20 ноября Бах присутствовал на первом матче чемпионата мира - на игре между сборными Катара и Эквадора (0:2), через неделю он заразился коронавирусом.
"Я планировал полететь в Катар, - сказал Бах. - Однако по совету врачей я все-таки не поеду. Они сказали, мне нужен покой после инфекции. Это первый с 1986 года финал чемпионата мира, который я пропущу. Это тяжело для меня".
Финал чемпионата мира состоится 18 декабря на Национальном стадионе в Лусаиле. Матч начнется в 18:00 мск.