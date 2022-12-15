Лукашенко возмутился отсутствием Белоруссии на ЧМ-2022

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о развитии футбола в стране. По его мнению, уровень подготовки белорусских футболистов находится на крайне низком уровне.
"Идет чемпионат мира по футболу. Я что-то не заметил там наших футболистов. Или я просто плохо наблюдаю за чемпионатом мира? Там и близко наших нет. Более того, я сравниваю игру наших футболистов с тем футболом, который сегодня показывают там спортсмены. И притом они показывают такие результаты в зимний период времени. И как бывший футболист, который долго футболом занимался, - мне просто страшно становится. Состояние этого вида спорта, как и многих других, просто в ужасающем положении", - приводит слова Лукашенко БелТА.
Чемпионат мира по футболу в Катаре завершится 18 декабря. В финальной игре встретятся сборные Аргентины и Франции.
Ранее экс-главный тренер "Амкара" и "Анжи" Гаджи Гаджиев поделился ожиданиями от финала чемпионата мира в Катаре, где трофей разыграют сборные Аргентины и Франции.