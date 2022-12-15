Экс-тренер «Спартака» Руй Витория может возглавить сборную Португалии

В июне 2021 года Витория возглавил «Спартак». В декабре того же года москвичи объявили об увольнении португальского тренера, который проработал в клубе половину сезона. Под его руководством команда не смогла пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, но с первого места в группе вышла в 1/8 финала Лиги Европы.