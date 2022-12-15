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1 час назад

Экс-тренер «Спартака» Руй Витория может возглавить сборную Португалии

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Бывший главный тренер московского «Спартака» Руй Витория может в ближайшее время возглавить национальную команду Португалии. Об этом сообщает Noticias ao Minuto.

Экс-тренер «Спартака» Руй Витория может возглавить сборную Португалии
Фото: BetassistBetassist

По имеющейся информации, руководство Португальской федерации футбола может сделать предложение Витории в случае отставки Фернанду Сантуша. В настоящий момент португалец 52-летний Руй Витория тренирует сборную Египта.

В июне 2021 года Витория возглавил «Спартак». В декабре того же года москвичи объявили об увольнении португальского тренера, который проработал в клубе половину сезона. Под его руководством команда не смогла пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, но с первого места в группе вышла в 1/8 финала Лиги Европы.

В качестве главного тренера Витория ранее работал в португальских клубах «Вилафранкенсе», «Фатима», «Пасуш де Феррейра», «Витория» и «Бенфика», а также в саудовской команде «Ан-Наср».

ЧМ-2022,Фернанду Сантуш,Спартак,
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