Мостовой: не сказал бы, что сборная Марокко была слабее французов

- Перед матчем было понятно, что небольшое преимущество за счет своих более мастеровитых футболистов имеет Франция. В принципе это и отразилось на результате, потому что не сказал бы, что Марокко было слабее. Начало матча, конечно, было обескураживающие для марокканцев. Не знаю, как они такую ошибку допустили. Возможно, многие после этого подумали, что Франция 3:0 выиграет. Но оказалось все совсем не так: напротив, марокканцы взяли игру под свой контроль. Не сказать, что у них было много моментов, но во втором тайме они полностью владели преимуществом. Поэтому там был ближе счет 1:0, а не 2:0. Хотя, конечно, я догадывался, что, если марокканцы не сравняют счет, то, скорее всего, французы на какой-то контратак