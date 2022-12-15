ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+3° в 
USD 64.30EUR 68.45
Войти в почту
1 час назад

Александр Мостовой: не сказал бы, что сборная Марокко была слабее французов

Rusfootball

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал победу сборной Франции над командой Марокко в полуфинале ЧМ-2022 (2:0).

Мостовой: не сказал бы, что сборная Марокко была слабее французов
Фото: RusfootballRusfootball

- Перед матчем было понятно, что небольшое преимущество за счет своих более мастеровитых футболистов имеет Франция. В принципе это и отразилось на результате, потому что не сказал бы, что Марокко было слабее. Начало матча, конечно, было обескураживающие для марокканцев. Не знаю, как они такую ошибку допустили. Возможно, многие после этого подумали, что Франция 3:0 выиграет. Но оказалось все совсем не так: напротив, марокканцы взяли игру под свой контроль. Не сказать, что у них было много моментов, но во втором тайме они полностью владели преимуществом. Поэтому там был ближе счет 1:0, а не 2:0. Хотя, конечно, я догадывался, что, если марокканцы не сравняют счет, то, скорее всего, французы на какой-то контратак

Так что удача в этот раз была на стороне французов, но мы говорили, что марокканцам везло в других матчах. Они же по больше части оборонялись, но фарт должен был когда-то закончиться.

- На чьей стороне будут ваши симпатии в финале чемпионата мира?

- Ну, наверное, буду болеть за Аргентину. Там все-таки Месси, гений футбола. Тот, которого кто-то умудряется еще критиковать. Но это футболист, который выиграл в футболе все, что только есть.

ЧМ-2022,Александр Мостовой,СБОРНАЯ РОССИИ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители