Челябинские барабанщики выступили на ЧМ в Катаре

Челябинские музыканты в светящихся костюмах с мультимедийными барабанами показали в Катаре сольный пятиминутный номер. «Это невероятные впечатления — осознавать, что ты со своими друзьями из Челябинска выступаешь на стадионе, где собрались сотни мировых звезд футбола, в том числе Дэвид Бэкхем, многие актеры и король Катара. Это завораживающе, не передать словами», — поделился директор и участник коллектива Вадим Юнусов. «Многие были очень удивлены — потому что в этом году FIFA с Россией не сотрудничает, и некоторые организаторы попросту не знали, откуда мы. Это повергло их в шок — но в хорошем смысле, они удивились, что в России есть такое качество», — добавил он.