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1 час назад

Челябинские барабанщики показали сольный пятиминутный номер на ЧМ в Катаре

Газета.Ruиещё 1

Барабанщики The Noize Show из Челябинска выступили перед 60-тысячным стадионом «Эль-Тумама» на Чемпионате мира по футболу в Катаре. Об этом сообщают «Хорошие новости».

Челябинские барабанщики выступили на ЧМ в Катаре
Фото: Газета.руГазета.ру

Челябинские музыканты в светящихся костюмах с мультимедийными барабанами показали в Катаре сольный пятиминутный номер. «Это невероятные впечатления — осознавать, что ты со своими друзьями из Челябинска выступаешь на стадионе, где собрались сотни мировых звезд футбола, в том числе Дэвид Бэкхем, многие актеры и король Катара. Это завораживающе, не передать словами», — поделился директор и участник коллектива Вадим Юнусов. «Многие были очень удивлены — потому что в этом году FIFA с Россией не сотрудничает, и некоторые организаторы попросту не знали, откуда мы. Это повергло их в шок — но в хорошем смысле, они удивились, что в России есть такое качество», — добавил он.

Разработкой технического оснащения костюмов и барабанов занимаются сооснователи шоу, Александр Воронин и Марат Зульпухаров. До 2018 года команда работала в Китае, затем вернулась в Россию. Около года назад коллектив переехал в Арабские Эмираты.

Несколько шоу коллектива состоятся в России в 2023 году.

ЧМ-2022,Александр Воронин,Дэвид Бэкхем,
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