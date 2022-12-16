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1 час назад

Сборная Марокко подала жалобу в ФИФА из-за матча с Францией

Lenta.ruиещё 1

Королевская марокканская федерация футбола (FRMF) подала жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА) из-за судейства полуфинального матча чемпионата мира 2022 года в Катаре против Франции. Об этом сообщает Footmercato.

Сборная Марокко подала жалобу в ФИФА из-за матча с Францией
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В FRMF посчитали, что главный арбитр матча, мексиканец Сесар Рамос не назначил в ворота французов два пенальти. По их мнению, защитник Тео Эрнандес нарушил правила на полузащитнике Софьяне Буфалее, а также не было зафиксировано нарушение после падения Ашраф Дари. Они заявили, что видеопомощник судьи (VAR) должен был отреагировать на эти эпизоды.

Сборная Марокко дошла до полуфинала чемпионата мира-2022, где уступила французам со счетом 0:2. До этого африканская команда никогда в истории не добиралась до этой стадии турнира.

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В матче за третье место марокканцы сыграют с Хорватией. Встреча пройдет 17 декабря и начнется в 18:00 по московскому времени.

ЧМ-2022,Тео Эрнандес,
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