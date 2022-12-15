Канчельскис назвал преимущество Аргентины над Францией в финале ЧМ-2022

«У французов будет на один день меньше для восстановления. Интересно, как они будут себя чувствовать, как физически и психологически восстановятся. Шансы у Франции есть, но и аргентинцы просто так им ничего не отдадут», — передает слова Канчельскиса «Спорт-Экспресс».