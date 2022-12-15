Канчельскис назвал преимущество Аргентины над Францией в финале ЧМ-2022

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России по футболу Андрей Канчельскис заявил, что дополнительный день отдыха перед финалом чемпионата мира в Катаре может стать преимуществом аргентинцев над французами.
«У французов будет на один день меньше для восстановления. Интересно, как они будут себя чувствовать, как физически и психологически восстановятся. Шансы у Франции есть, но и аргентинцы просто так им ничего не отдадут», — передает слова Канчельскиса «Спорт-Экспресс».
В полуфинале сборная Аргентины одержала победу над хорватами со счетом 3:0, а команда Франции взяла верх над марокканцами (2:0).
Финальный матч чемпионата мира в Катаре пройдет 18 декабря и начнется в 18:00 по московскому времени. В игре за третье место 17 декабря сразятся команды Хорватии Марокко — эта встреча состоится 17 декабря.
Ранее сообщалось, что Федерация футбола Марокко обратилась в Международную федерацию футбола (ФИФА) с жалобой на действия судейской бригады в матче полуфинала чемпионата мира в Катаре с французами.
Сборная Марокко впервые в истории приняла участие в полуфинале чемпионата мира и стала первой африканской командой, которая добралась до этой стадии мирового первенства.