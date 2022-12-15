Экс-мисс Хорватии рассказала о предложениях выйти замуж на ЧМ-2022

«Я просто веселюсь со всеми. Наверное, я нравлюсь людям, потому что хорошо выгляжу. Я не заинтересована в том, чтобы встречаться с кем-то здесь. Мое намерение – заставить людей улыбаться, вот и все», – рассказала она.