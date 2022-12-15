Экс-мисс Хорватии рассказала о предложениях выйти замуж на ЧМ-2022

Хорватская модель Ивана Кнолль заявила, что получила несколько сообщений сексуального характера, а также предложений выйти замуж от футболистов на Чемпионате мира-2022 в Катаре. Об этом сообщает Daily Mail.
По словам 26-летней модели, она получила в социальных сетях десятки предложений выйти замуж, приглашений на свидание и попросту сообщений сексуального характера, в том числе от игроков сборных.
«Я просто веселюсь со всеми. Наверное, я нравлюсь людям, потому что хорошо выгляжу. Я не заинтересована в том, чтобы встречаться с кем-то здесь. Мое намерение – заставить людей улыбаться, вот и все», – рассказала она.
Ивана Кнолль – модель, владелица бренда одежды и известная болельщица сборной Хорватии, которая прославилась из-за своих откровенных нарядов во время матчей хорватской сборной.
Ранее она раскритиковала судейство в полуфинале Чемпионата мира с Аргентиной.