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1 час назад

СМИ: в магазинах Adidas по всему миру возник дефицит футболок Лионеля Месси

ТАСС

Дефицит формы нападающего и капитана сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси возник в магазинах германского концерна Adidas. Об этом в четверг сообщает испанская газета Marca.

В магазинах Adidas по всему миру исчезли футболки с Месси
Фото: ТАССТАСС

По информации источника, дефицит наблюдается во всех городах, где есть отделения Adidas, включая Буэнос-Айрес, Мадрид и Токио. Увеличение продаж вызвано выходом сборной Аргентины в финал чемпионата мира в Катаре, на котором Месси забил пять голов и является одним из лучших бомбардиров. 35-летний форвард установил рекорд сборной по голам на чемпионатах мира (11). Ранее Месси объявил, что финальная игра станет для него последней на чемпионатах мира.

Летом 2021 года Месси перешел в ПСЖ, в составе которого стал чемпионом Франции. С 2003 года аргентинец выступал за "Барселону", вместе с ней нападающий десять раз стал чемпионом Испании, по семь раз - победителем Суперкубка Испании и кубка страны, четыре раза он побеждал в Лиге чемпионов, по три раза выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В 2021 году Месси в рекордный, седьмой раз получил "Золотой мяч" - приз, вручаемый лучшему игроку года.

В финале чемпионата мира, который пройдет 18 декабря на Национальном стадионе в Лусаиле, сборная Аргентины сыграет с командой Франции. Встреча начнется в 18:00 мск.

ЧМ-2022,Лионель Месси,УЕФА,
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