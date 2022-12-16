Месси пропустил тренировку сборной Аргентины перед финалом ЧМ-2022

Нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси пропустил тренировку команды, которая состоялась вечером 15 декабря. Об этом сообщает Marca.

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По информации источника, 35-летний форвард занимался индивидуально в тренажёрном зале. Также командной занятие пропустили полузащитники Родриго Де Пауль и Алексис Мак Аллистер, а также голкипер Эмилиано Мартинес.

Хавбек аргентинцев Анхель Ди Мария вернулся к тренировкам в общей группе.

Сборная Аргентины в полуфинале чемпионата мира 2022 года в Катаре обыграла команду Хорватии. Встреча завершилась со счётом 3:0. Месси отметился голом и результативной передачей. Всего капитан аргентинцев на ЧМ-2022 забил пять мячей и сделал три ассиста в шести играх.