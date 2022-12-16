Президент Сербии назвал фаворитов в матче за третье место

"В прошлых матчах я всем сердцем был и за Аргентину, и за Марокко, потому что соседей не выбираешь, так вас Бог разместил, а вот друзей выбираешь сам. Здесь есть и эмоциональные, и личные причины, почему я болел за всех других, против соседей. И Аргентина, и Марокко не признали и не признают независимость Косова. Не знаю, за кого буду болеть в финале, но в матче за третье место я буду болеть за Марокко, это наши настоящие друзья, которые никогда не признают Косово, это наши мусульманские братья и друзья", - отметил Вучич в четверг в эфире национального телевидения.