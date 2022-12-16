Президент Сербии назвал фаворитов в матче за третье место

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что в матче за третье место на чемпионате мира по футболу в Катаре он будет болеть "по личным причинам" за команду Марокко и против команды Хорватии.
"В прошлых матчах я всем сердцем был и за Аргентину, и за Марокко, потому что соседей не выбираешь, так вас Бог разместил, а вот друзей выбираешь сам. Здесь есть и эмоциональные, и личные причины, почему я болел за всех других, против соседей. И Аргентина, и Марокко не признали и не признают независимость Косова. Не знаю, за кого буду болеть в финале, но в матче за третье место я буду болеть за Марокко, это наши настоящие друзья, которые никогда не признают Косово, это наши мусульманские братья и друзья", - отметил Вучич в четверг в эфире национального телевидения.
Ранее Вучич отмечал, что во время Второй мировой войны во время резни сербского населения усташами (хорватскими нацистами) на территории Хорватии сожгли семь домов рода Вучичей и практически все его родственники по мужской линии погибли, в том числе в лагере Ясеновац. Во время Боснийской войны 1992-1995 годов все дома Вучичей также были сожжены.
Система лагерей смерти Ясеновац была создана хорватскими фашистами (усташами) в августе 1941 года. Лагерь располагался в 60 км от Загреба на территории Независимого государства Хорватия, сотрудничавшего с нацистской Германией. В Ясеноваце погибли около 700 тыс. человек. Уничтожению в лагере подлежали сербы, евреи, цыгане и политические противники режима усташей, в том числе хорваты-коммунисты. Узников истязали с невиданной жестокостью.
Матч за третье место состоится 17 декабря в Дохе и начнется в 18:00 мск. Финал, в котором встретятся сборные Аргентины и Франции, пройдет 18 декабря (18:00 мск) на Национальном стадионе в Лусаиле.