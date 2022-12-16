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20 минут назад

Тренер Рахимов: не сказал бы, что Роналду провалил ЧМ

Газета.Ru

Российский тренер Рашид Рахимов поделился мнением о выступлении португальца Криштиану Роналду на чемпионате мира 2022 года, передает "Матч ТВ".

Российский тренер оценил выступление Роналду на ЧМ-2022
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Говорить, что это провал, я бы не стал. Футбол иногда бывает жестоким, и такие звезды, как Роналду, не попадают в полуфинал чемпионата мира", - сказал Рахимов.

На чемпионате мира в Катаре португалец провел пять матчей, забив один мяч (с пенальти). Для Роналду этот "мундиаль" стал уже пятым в карьере. Стоит отметить, что на каждом из них полузащитнику удалось забить хотя бы один гол. Последним его клубом стал "Манчестер Юнайтед". Во время чемпионата мира Роналду и английская команда расторгли контракт из-за конфликта, возникшего после скандального интервью футболиста.

Ранее бывший игрок сборной России, а ныне заместитель генерального директора по спортивному развитию "Зенита" Андрей Аршавин высказался о финальном матче чемпионата мира в Катаре.

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