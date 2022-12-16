Российский тренер оценил выступление Роналду на ЧМ-2022

"Говорить, что это провал, я бы не стал. Футбол иногда бывает жестоким, и такие звезды, как Роналду, не попадают в полуфинал чемпионата мира", - сказал Рахимов.

На чемпионате мира в Катаре португалец провел пять матчей, забив один мяч (с пенальти). Для Роналду этот "мундиаль" стал уже пятым в карьере. Стоит отметить, что на каждом из них полузащитнику удалось забить хотя бы один гол. Последним его клубом стал "Манчестер Юнайтед". Во время чемпионата мира Роналду и английская команда расторгли контракт из-за конфликта, возникшего после скандального интервью футболиста.