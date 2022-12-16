Авербух рассказал, за кого будет болеть в финале чемпионата мира по футболу

Серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию в танцах на льду, хореограф Илья Авербух будет поддерживать сборную Аргентину в финале чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. Об этом он рассказал ТАСС в пятницу.

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В финале чемпионата мира в Катаре 18 декабря сборная Аргентины сыграет с командой Франции. Встреча начнется в 18:00 мск.

"Финал чемпионата мира по футболу буду смотреть, буду болеть за Аргентину, - сказал Авербух. - Французы уже были чемпионами мира, дважды подряд выиграть - легендарный результат. Я всегда симпатизировал Аргентине, хотелось бы, чтобы у выдающегося футболиста [Лионеля] Месси был титул чемпиона мира. Мне нравится эта команда в целом, она, возможно, и не изобилует большим количеством звезд, как у французов, но тем интереснее болеть за них".