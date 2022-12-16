Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес признался, что испытал гордость после того, как Лионель Месси попросил его о совместной фотографии.
"Когда он попросил меня сделать селфи, для меня это был момент гордости, и у меня дома эта фотография стоит в рамке. Он представляет страну как герой. Люди уважают Месси больше, чем президента. Люди остались бы дома на 24 часа, если бы Месси попросил их. Он номер один, труженик и источник вдохновения для всех", — передает слова Мартинеса Daily Mail.
На проходящем в эти дни чемпионате мира Месси принял участие в шести матчах, отметившись пятью забитыми мячами (три с пенальти) и тремя результативными передачами.
13 декабря аргентинцы по пенальти переиграли сборную Хорватии в 1/2 финала ЧМ. 18 декабря сборная Аргентины на стадионе "Лусаил Айконик" сыграет в финале ЧМ с Францией. Матч начнется в 18.00 по московскому времени. Для Месси этот чемпионат мира стал пятым в карьере. Нападающий дебютировал на "мундиале" в 2006 году в матче против сборной Сербии и Черногории. В 2014 году он стал серебряным призером турнира в составе сборной Аргентины.