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59 минут назад

Голкипер сборной Аргентины заявил, что Месси уважают больше, чем президента страны

Газета.Ru

Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес признался, что испытал гордость после того, как Лионель Месси попросил его о совместной фотографии.

"Когда он попросил меня сделать селфи, для меня это был момент гордости, и у меня дома эта фотография стоит в рамке. Он представляет страну как герой. Люди уважают Месси больше, чем президента. Люди остались бы дома на 24 часа, если бы Месси попросил их. Он номер один, труженик и источник вдохновения для всех", — передает слова Мартинеса Daily Mail.

На проходящем в эти дни чемпионате мира Месси принял участие в шести матчах, отметившись пятью забитыми мячами (три с пенальти) и тремя результативными передачами.

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13 декабря аргентинцы по пенальти переиграли сборную Хорватии в 1/2 финала ЧМ. 18 декабря сборная Аргентины на стадионе "Лусаил Айконик" сыграет в финале ЧМ с Францией. Матч начнется в 18.00 по московскому времени. Для Месси этот чемпионат мира стал пятым в карьере. Нападающий дебютировал на "мундиале" в 2006 году в матче против сборной Сербии и Черногории. В 2014 году он стал серебряным призером турнира в составе сборной Аргентины.

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