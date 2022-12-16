"Когда он попросил меня сделать селфи, для меня это был момент гордости, и у меня дома эта фотография стоит в рамке. Он представляет страну как герой. Люди уважают Месси больше, чем президента. Люди остались бы дома на 24 часа, если бы Месси попросил их. Он номер один, труженик и источник вдохновения для всех", — передает слова Мартинеса Daily Mail.