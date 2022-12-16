ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+6° в 
USD 64.30EUR 68.45
Войти в почту
1 час назад

Роберто Карлос отказался поддерживать сборную Аргентины от имени всех бразильцев

Газета.Ruиещё 1

Бывший игрок сборной Бразилии Роберто Карлос высказался о предстоящем финальном поединке чемпионата мира в Катаре.

Роберто Карлос отказался поддерживать сборную Аргентины от имени всех бразильцев
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Бразильцы поддержат Аргентину в финале? Нет, мы за мировой футбол, который живет в нас. У нас нет других команд, кроме собственной. Аргентина и Франция сделали что то невероятное на пути к финалу, победит сильнейший.

Сезон за сезоном Месси показывает, в каком он порядке. Лео собрал около себя крутую команду, он счастлив. Приятно видеть такого человека с таким настроем, счастливым от того, что он делает для всех аргентинцев», — передает слова Карлоса «Матч ТВ».

Финальный матч ЧМ между Францией и Аргентиной пройдет в 18 декабря на стадионе «Лусаил Айконик». Начало встречи в 18.00 по московскому времени.

Сборная Хорватии 17 декабря проведет матч за третье место против Марокко. Начало встречи также в 18.00 по московскому времени.

В полуфинальном матче аргентинцы разгромили сборную Хорватии со счетом 3:0. Голом отметился капитан Лионель Месси, дубль оформил Хулиан Альварес.

Французы в своем матче оказались сильнее сборной Марокко (2:0). Отличились Тео Эрнандес и Коло Муани.

Ранее Игорь Шалимов назвал проведение матча за 3-е место на ЧМ самым большим бредом в футболе.

ЧМ-2022,Тео Эрнандес,Игорь Шалимов,Роберто Карлос,Лионель Месси,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители