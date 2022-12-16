Роберто Карлос отказался поддерживать сборную Аргентины от имени всех бразильцев

Бывший игрок сборной Бразилии Роберто Карлос высказался о предстоящем финальном поединке чемпионата мира в Катаре.
«Бразильцы поддержат Аргентину в финале? Нет, мы за мировой футбол, который живет в нас. У нас нет других команд, кроме собственной. Аргентина и Франция сделали что то невероятное на пути к финалу, победит сильнейший.
Сезон за сезоном Месси показывает, в каком он порядке. Лео собрал около себя крутую команду, он счастлив. Приятно видеть такого человека с таким настроем, счастливым от того, что он делает для всех аргентинцев», — передает слова Карлоса «Матч ТВ».
Финальный матч ЧМ между Францией и Аргентиной пройдет в 18 декабря на стадионе «Лусаил Айконик». Начало встречи в 18.00 по московскому времени.
Сборная Хорватии 17 декабря проведет матч за третье место против Марокко. Начало встречи также в 18.00 по московскому времени.
В полуфинальном матче аргентинцы разгромили сборную Хорватии со счетом 3:0. Голом отметился капитан Лионель Месси, дубль оформил Хулиан Альварес.
Французы в своем матче оказались сильнее сборной Марокко (2:0). Отличились Тео Эрнандес и Коло Муани.
Ранее Игорь Шалимов назвал проведение матча за 3-е место на ЧМ самым большим бредом в футболе.