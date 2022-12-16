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39 минут назад

Стало известно, сколько получат клубы за участие игроков в ЧМ от ФИФА

Газета.Ru

Международная федерация футбола (ФИФА) распределит между клубами 209 миллионов долларов в рамках клубных льгот за участие футболистов в чемпионате мира в Катаре. Об этом сообщает The Times.

Стало известно, сколько получат клубы за участие игроков в ЧМ от ФИФА
Фото: Газета.руГазета.ру

Выплаты рассчитываются в зависимости от количества игроков, участвующих в турнире, и их продвижения в турнирной сетке.

Самая большая выплата будет сделана «Манчестер Сити». Действующие чемпионы Англии получат от ФИФА 5,6 млн долларов. Всего на ЧМ «МС» представляет 16 игроков.

На 1,5 млн меньше получил «Барселона». Испанский клуб делегировал на ЧМ 17 футболистов, восемь из которых закончили выступление на турнире после вылета сборной Испании перед плей-офф.

3,62 млн долларов получит «Манчестер Юнайтед». На чемпионате мира выступали 13 игроков этого клуба.

18 декабря сборная Франции в финале встретится со сборной Аргентины. Латиноамериканцы в своем полуфинальном матче переиграли Хорватию со счетом 3:0, а действующие чемпионы мира — команду Марокко 2:0. Главный матч турнира пройдет на стадионе «Лусаил Айконик» в воскресенье, в 18.00 по московскому времени.

ЧМ-2022,Манчестер Юнайтед,
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