Стало известно, сколько получат клубы за участие игроков в ЧМ от ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) распределит между клубами 209 миллионов долларов в рамках клубных льгот за участие футболистов в чемпионате мира в Катаре. Об этом сообщает The Times.

Фото: Газета.ру Газета.ру

Выплаты рассчитываются в зависимости от количества игроков, участвующих в турнире, и их продвижения в турнирной сетке.

Самая большая выплата будет сделана «Манчестер Сити». Действующие чемпионы Англии получат от ФИФА 5,6 млн долларов. Всего на ЧМ «МС» представляет 16 игроков.

На 1,5 млн меньше получил «Барселона». Испанский клуб делегировал на ЧМ 17 футболистов, восемь из которых закончили выступление на турнире после вылета сборной Испании перед плей-офф.

3,62 млн долларов получит «Манчестер Юнайтед». На чемпионате мира выступали 13 игроков этого клуба.