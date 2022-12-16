Главная политическая тема ЧМ-2022. Почему в Катаре повсюду флаги Палестины

Турнир стал огромной площадкой для выражения позиции.

Фото: Чемпионат.ком Чемпионат.ком

На 67-й минуте матча Франции и Туниса на поле выбежал болельщик: его быстро скрутили и увели, но камеры фотографов успели выхватить момент прорыва и самого человека. Это был тунисец с палестинским флагом – молодой человек совершил забег в поддержку страны, а также в знак солидарности с народом Палестины, который много лет отстаивает свою позицию о свободе.

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Юноша позднее удостоился чести от палестинского посла в Тунисе «за его роль в поддержке прав палестинцев во время глобального события и на глазах миллионов зрителей по всему миру».

Однако это был далеко не единственный флаг Палестины за весь турнир. Этот чемпионат мира превратился в огромную площадку для демонстрации позиции арабского мира по палестинскому вопросу. И, надо признать, получилось довольно масштабно.

Поддержка арабского мира

Палестина в Катаре везде – флаги развеваются на каждом матче, болельщики носят небольшие атласные шарфики и наручные повязки с надписью Free Palestine, которые продаются на рынке среди остальной фанатской атрибутики. Марокканцы, тунисцы, катарцы, саудовцы да даже некоторые европейцы присоединились к масштабной акции по борьбе за Палестину именно здесь, на чемпионате мира. Это стало своеобразным лейтмотивом этого турнира: если какие-то политические акции (вроде борьбы за права ЛГБТК+ и мигрантов) гасли, то палестинская история шла от матча к матчу.

ТАСС

И этот факт не должен удивлять: арабский народ отвергает нормализацию отношений и считает сионистов врагами, а Израиль – оккупантом, несмотря на попытки чиновников урегулировать этот вопрос на государственном уровне.

История с Марокко

Марокканцы особенно сильно поддерживают Палестину. После победы над Бельгией, которая в этом вопросе на стороне Израиля, они спели: «Наша любимая Палестина, драгоценная страна, сопротивляйся! Да хранит тебя Бог от несправедливости врагов и сионистов. Мы не оставим вас, Газа, хотя вы далеко». Это было не всё – на трибунах также звучало «Духом и кровью мы искупим тебя, о Палестина». После победы над Португалией сборная Марокко на командном фото растянула палестинский флаг, а болельщики регулярно накидывают его поверх национальной футболки.

Чемпионат.ком

Ранее их король, Мухаммед VI, подписал соглашение о нормализации отношений с Израилем. Так называемые «Соглашения Авраама», выработанные администрацией Трампа, стали шагом на пути к нормализации отношений между Израилем и четырьмя арабскими государствами — ОАЭ, Бахрейном, Марокко, а также Суданом. В 2020-м, когда состоялось подписание, это событие было воспринято как крупный региональный прорыв и признак изменения политического порядка на Ближнем Востоке. Более того, в немалом количестве статей за тот период обсуждается, что арабский мир потерял интерес к борьбе за Палестину и переключил своё внимание на другие приоритеты. Но чемпионат мира показал, что обычные люди не согласны с общепринятой позицией: политики могут говорить о нормализации, но не могут её навязать простому народу.

«Марокко – одна из арабских стран, которые все говорят на одном языке, разделяют общие традиции и культурные особенности, – говорит болельщик Валид. – Мы все поддерживаем друг друга: если вы заметили, то за катарцев, саудовцев и тунисцев болели все, потому что мы едины. С тех пор как Марокко осталось единственной страной арабского мира на этом чемпионате мира, нас поддерживают остальные. Нам также важно показать, что мы выступаем за народ Палестины. Вместе с нами не только арабские страны, кстати, но и те, кто на себе испытал тяжесть оккупации и несправедливости, чьим символом уже много лет является Палестина. Акция поддержки не была запланирована, это всё идёт от сердца людей. Тот, кто поддерживает Палестину, поддерживает человечность».

Почему арабы поддерживают Палестину

Противостояния арабского мира и Израиля уходит далеко в историю, а именно – в конец XIX века, когда зародилось сионистское движение, целью которого была борьба евреев за независимое государство. Вместе с этим начал развиваться арабский национализм, который выступал против появления на палестинских землях евреев.

В 1917 году министр иностранных дел Великобритании Артур Бальфур выпустил декларацию, впоследствии получившую его имя: в ней устанавливалось, что страна «положительно смотрит на основание в Палестине национального дома для еврейского народа». Началась массовая иммиграция евреев, к которой проживавшие на той земле арабы относились без какого-либо одобрения – начались палестинские бунты.

В 1922 году Палестина перешла под управление Великобритании в качестве подмандатной территории Лиги наций, чтобы установить на территориях безопасные условия для формирования еврейских общин. Помимо этого, иммиграция евреев была ограничена, чтобы избежать возрастания столкновений с арабским сообществом, которое составляло бóльшую часть населения. Помогло это не особо: евреи продолжили прибывать в Палестину нелегально, особенно в 1930-е и в начале 1940-х, когда тысячи людей спасались от гитлеровского нацизма. По окончании войны процент еврейского населения был в три раза выше, чем в самом начале британского управления.

Чемпионат.ком

Арабы сопротивлялись массовому переселению евреев: народы постоянно сталкивались, отказываясь в том числе работать друг с другом. Каждая сторона заявляла о своём праве на территорию: арабы объясняли это «преобладающим коренным населением, населявшим Палестину веками», евреи – исторической ассоциацией со страной, а также своими правами, которые они получили на этих землях.

В 1947 году британское правительство отказалось от мандата — попросту потому, что не могло справиться с волнениями на территории Палестины. В том же году только созданная ООН приняла резолюцию №181 о плане раздела Палестины, в котором Иерусалим должен был стать международным городом под управлением организации. Высший арабский совет этот план отверг, несмотря на его логичность: территория делилась на два мира – арабский и еврейский – которые должны существовать мирно бок о бок. Но вместо этого ООН получила войну, которая растянулась на долгие годы.

Чемпионат.ком

14 мая 1948 года Давид Бен-Гурион провозгласил создание независимого еврейского государства, после чего начались столкновения еврейского ополчения и арабских вооруженных формирований, которые переросли в войну. Еврейская община боролась за независимость, арабская – за отсутствие евреев «на своей земле». Закончилась она поражением арабских сил и принятием Израиля в ООН.

Потом была ещё одна важная война – в 1967-м. Тогда Египет, Сирия, Иордания и Ирак выступили против Израиля, заявив, что земли Палестины должны быть свободны от сионистов, но арабский мир вновь потерпел поражение в этой борьбе: Израиль захватил ещё больше земель – их площадь в 3,5 раза превосходила ту, что была у государства до войны.

С тех пор палестинцы настаивают на признании их границ, которые существовали до начала этой войны, а Израиль отказывается уходить с части территорий, потому что за эти годы там появилось множество еврейских поселений. По Иерусалиму стороны тоже не готовы находить компромисс – и получается, что два мира уже много лет живут в состоянии вечного противостояния.

Чемпионат.ком

Администрация Трампа пыталась урегулировать этот вопрос, но многие всё равно считают, что Палестина должна быть свободной и никакие «нормализации» здесь невозможны.

И причём тут Катар?

В Катаре ещё с середины прошлого века проживает много палестинцев, бежавших сюда за укрытием. Многие также специально приехали на чемпионат мира, чтобы продемонстрировать свою позицию – как мы уже выяснили, турнир стал идеальной для этого площадкой.