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42 минуты назад

«За ним начнется охота». Григорян назвал игрока, подтвердившего звездный потенциал на ЧМ-2022 в Катаре

Матч ТВ

Российский тренер Александр Григорян в эфире программы «Все на Матч!» заявил, что нападающий сборной Нидерландов Коди Гакпо ярко проявил себя на чемпионате мира Катаре и теперь им заинтересуются ведущие клубы.

«За ним начнется охота». Назван игрок, подтвердивший звездный потенциал на ЧМ-2022 в Катаре
Фото: Матч ТВМатч ТВ

— Кто первый приходит на ум из ярко проявивших себя игроков?

Наверное, форвард сборной Нидерландов Коди Гакпо. До чемпионата мира он уже был в поле зрения, но статус потенциальной звезды подтвердил именно на этом турнире. Думаю, за ним начнется охота. Также статус звезды подтвердил хавбек сборной Англии Джуд Беллингем. Мы увидели, что этот парень подтвердил свой потенциал на высочайшем уровне, — сказал Григорян в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».

— Гакпо — 100%, он стал открытием отборочного этапа, до плей офф ярче никого не было. Универсальный игрок, может играть на нескольких позициях, ПСВ будет не под силу его удержать, — согласился с Григоряном главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев.

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор выразил уверенность, что вратарь сборной Хорватии Доминик Ливакович в будущем пополнит состав европейского топ клуба после выступления на чемпионате мира.

— Думаю, Ливакович перейдет в топ клуб Европы. Вполне возможно, что в «Баварию», где серьезную травму получил Мануэль Нойер, — отметил он.

В финале чемпионата мира сыграют Аргентина и Франция. Матч пройдет 18 декабря, начало в 18:00 (мск). Прямую трансляцию смотрите на канале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru.

Телеканал «Матч ТВ» является эксклюзивным правообладателем чемпионата мира по футболу 2022 года на территории России. В рамках соглашения с ФИФА «Матч ТВ» получил возможность прямых трансляций, использования фрагментов игр в телевизионном эфире, трансляций и использования хайлайтов на цифровых платформах, а также продажи рекламного инвентаря в трансляциях. Все 64 матча турнира смотрите на платформах телеканалов «Матч».

ЧМ-2022,Эдуард Мор,Доминик Ливакович,Андрей Талалаев,Александр Григорян,Мануэль Нойер,Торпедо,Спартак,
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