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38 минут назад

Около 14 тысяч полицейских будут обеспечивать порядок во Франции во время финала ЧМ-2022

Матч ТВ

Около 14 тысяч полицейских будут обеспечивать безопасность в период проведения финала чемпионата мира по футболу в Катаре, сообщает L’equipe.

Около 14 тысяч полицейских обеспечат порядок во Франции во время финала ЧМ-2022
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Матч Аргентина — Франция пройдет 18 декабря на стадионе «Лусаил» и начнется в 18:00 (мск). Прямую трансляцию финала смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

В рамках матча за третье место между Марокко и Хорватией, который пройдет в субботу, будут работать 12 800 полицейских. Ранее во Франции после матчей марокканской команды на турнире происходили беспорядки.

Телеканал «Матч ТВ» является эксклюзивным правообладателем чемпионата мира по футболу 2022 года на территории России. В рамках соглашения с ФИФА «Матч ТВ» получил возможность прямых трансляций, использования фрагментов игр в телевизионном эфире, трансляций и использования хайлайтов на цифровых платформах, а также продажи рекламного инвентаря в трансляциях. Все 64 матча турнира смотрите на платформах телеканалов «Матч».

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