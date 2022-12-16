Около 14 тысяч полицейских обеспечат порядок во Франции во время финала ЧМ-2022

Около 14 тысяч полицейских будут обеспечивать безопасность в период проведения финала чемпионата мира по футболу в Катаре, сообщает L’equipe.

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Матч Аргентина — Франция пройдет 18 декабря на стадионе «Лусаил» и начнется в 18:00 (мск). Прямую трансляцию финала смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

В рамках матча за третье место между Марокко и Хорватией, который пройдет в субботу, будут работать 12 800 полицейских. Ранее во Франции после матчей марокканской команды на турнире происходили беспорядки.