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37 минут назад

«Между третьим и четвертым местами огромная разница» — тренер сборной Хорватии Далич

Матч ТВ

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич отметил важность матча за третье место c командой Марокко на чемпионате мира в Катаре.

Тренер сборной Хорватии рассказал, как относится к матчам за третье место
Фото: Матч ТВМатч ТВ

— Сборная Хорватии проделала фантастическую работу, выше всех ожиданий. Матч в субботу — не малый финал для нас, это грандиозный финал. Есть огромная разница между тем, что закончить третьими или четвертыми, — приводит слова Далича пресс служба футбольной федерации.

Матч за третье место пройдет в субботу, 17 декабря, и начнется в 18:00 (мск).

Телеканал «Матч ТВ» является эксклюзивным правообладателем чемпионата мира по футболу 2022 года на территории России. В рамках соглашения с ФИФА «Матч ТВ» получил возможность прямых трансляций, использования фрагментов игр в телевизионном эфире, трансляций и использования хайлайтов на цифровых платформах, а также продажи рекламного инвентаря в трансляциях. Все 64 матча турнира смотрите на платформах телеканалов «Матч».

ЧМ-2022,Златко Далич,
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