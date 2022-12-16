Макрон познакомил французских игроков с солдатом после матча ЧМ с Марокко

«Заменить его было непросто, трудно достичь того уровня, на котором он находился с самого начала турнира. Мы работали вместе, и это дало результаты.



Жизнь хороша... На 24 часа, скажем так! Пока что я не осознаю, что буду играть в финале.



В раздевалке у Эммануэля Макрона просто не было слов, он сказал нам «Поздравляю!» и познакомил с солдатом, который был среди его гостей», — приводит слова Фофана GFFN.