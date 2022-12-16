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1 час назад

Полузащитник сборной Франции рассказал о поведении Макрона в раздевалке после полуфинала ЧМ

Газета.Ru

Полузащитник сборной Франции Юссуф Фофана высказался о пропуске своим партнером Адрианом Рабьо полуфинального матча чемпионата мира против Марокко.

Макрон познакомил французских игроков с солдатом после матча ЧМ с Марокко
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Заменить его было непросто, трудно достичь того уровня, на котором он находился с самого начала турнира. Мы работали вместе, и это дало результаты.

Жизнь хороша... На 24 часа, скажем так! Пока что я не осознаю, что буду играть в финале.

В раздевалке у Эммануэля Макрона просто не было слов, он сказал нам «Поздравляю!» и познакомил с солдатом, который был среди его гостей», — приводит слова Фофана GFFN.

В среду вечером подопечные Дидье Дешама в полуфинале оказались сильнее сборной Марокко. На пятой минуте счет открыл левый защитник французов Тео Эрнандес. Марокканцы тоже имели свои моменты, но не смогли их реализовать. В концовке второго тайма действующие чемпионы мира упрочили свое преимущество. Гол на счету нападающего Коло Муани.

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18 декабря действующие чемпионы мира в финале встретятся со сборной Аргентины. Латиноамериканцы в своем полуфинальном матче переиграли Хорватию со счетом 3:0. Главный матч турнира пройдет на стадионе «Лусаил Айконик» в воскресенье, в 18.00 по московскому времени.

ЧМ-2022,Тео Эрнандес,Эммануэль Макрон,
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