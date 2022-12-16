Ибрагимович заявил, что победитель ЧМ-2022 уже ясен

Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович высказался о финале чемпионата мира в Катаре, в котором титул разыграют сборные Аргентины и Франции. По его мнению, победитель уже ясен. Ибрагимович убежден, что «альбиселеста» во главе с Лионелем Месси станет триумфатором мирового первенства.

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«Я думаю уже ясно, кто победит. Месси поднимет трофей над головой, это неизбежно», — приводит слова Ибрагимовича Marca.

Аргентина в полуфинале уверенно разобралась с национальной командой Хорватии, разгромив «шашечных» со счетом 3:0. Месси в этой игре реализовал пенальти и записал в свой актив результативную передачу. Французы, в свою очередь, не без труда победили главную сенсацию турнира — сборную Марокко, встреча завершилась со счетом 2:0.

Матч за третье место между сборными Хорватии и Марокко состоится в субботу, 17 декабря. Финал пройдет 18 декабря.