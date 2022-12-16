Инфантино рассказал, сколько FIFA заработала в Катаре

Доход Международной федерации футбола (ФИФА) от проведения чемпионата мира в Катаре составил $10,5 млрд, что на $1 млрд больше дохода, полученного от турнира 2018 года в России. Об этом в пятницу журналистам заявил глава ФИФА Джанни Инфантино.

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"Доход ФИФА - $10,5 млрд. На $1 млрд больше, чем четыре года назад", - сказал Инфантино.

Чемпионат мира по футболу в Катаре стартовал 20 ноября. 17 декабря будет сыгран матч за третье место между сборными Марокко и Хорватии. 18 декабря состоится финал, чемпионский титул разыграют команды Аргентины и Франции. Оба матча начнутся в 18:00 мск.