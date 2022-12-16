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1 час назад

Доход ФИФА от чемпионата мира в Катаре на $1 млрд превысил доход от турнира в России

ТАСС

Доход Международной федерации футбола (ФИФА) от проведения чемпионата мира в Катаре составил $10,5 млрд, что на $1 млрд больше дохода, полученного от турнира 2018 года в России. Об этом в пятницу журналистам заявил глава ФИФА Джанни Инфантино.

Инфантино рассказал, сколько FIFA заработала в Катаре
Фото: ТАСС ТАСС

"Доход ФИФА - $10,5 млрд. На $1 млрд больше, чем четыре года назад", - сказал Инфантино.

Чемпионат мира по футболу в Катаре стартовал 20 ноября. 17 декабря будет сыгран матч за третье место между сборными Марокко и Хорватии. 18 декабря состоится финал, чемпионский титул разыграют команды Аргентины и Франции. Оба матча начнутся в 18:00 мск.

В 2018 году Россия впервые в истории приняла чемпионат мира по футболу. Победителем турнира стала сборная Франции, обыгравшая в финале команду Хорватии (4:2). Матчи турнира прошли на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове-на-Дону.

ЧМ-2022,Джанни Инфантино,
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