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35 минут назад

Арбитр финала ЧМ-2022 рассказал о проблемах с сердцем

Российская Газета

Польский арбитр Шимон Марциняк, который будет работать на финале чемпионата мира в Катаре, рассказал об имевшихся у него проблемах с сердцем.

Арбитр финала ЧМ-2022 рассказал о проблемах с сердцем
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Марциняк был назначен на матч между сборными Аргентины и Франции. Ранее этот арбитр был вынужден прервать карьеру из-за проблем с сердцем.

"Последние полтора года были для меня очень тяжелыми. Мне диагностировали тахикардию, и из-за нее пришлось на время прекратить судить матчи. Я не смог работать на чемпионате Европы, что ужасно для арбитра, находящегося в самом лучшем возрасте. Но сейчас жизнь вернула мне долг, не перестаю улыбаться, ведь это прекрасно", - приводит слова Марциняка сайт ФИФА.

Также польский арбитр вспомнил, почему он решил выбрать именно эту профессию. Когда он был футболистом, арбитр показал ему красную карточку, которая стала отправной точкой для выбора работы.

Финал чемпионата мира 2022 года между сборными Аргентины и Франции состоится 18 декабря. Начало встречи в 18:00 по московскому времени.

ЧМ-2022,Шимон Марциняк,
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