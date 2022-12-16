Арбитр финала ЧМ-2022 рассказал о проблемах с сердцем

"Последние полтора года были для меня очень тяжелыми. Мне диагностировали тахикардию, и из-за нее пришлось на время прекратить судить матчи. Я не смог работать на чемпионате Европы, что ужасно для арбитра, находящегося в самом лучшем возрасте. Но сейчас жизнь вернула мне долг, не перестаю улыбаться, ведь это прекрасно", - приводит слова Марциняка сайт ФИФА.