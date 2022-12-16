В ФИФА подтвердили, что формат ЧМ-2026 может быть изменён

Президент FIFA Джанни Инфантино подтвердил информацию о том, что формат следующего чемпионата мира, который состоится в 2026 году в трёх странах (Канаде, Мексике и США), может подвергнуться изменению.

«Был одобрен план с делением на 16 групп по три команды в каждой, но, возможно, это придется пересмотреть. Есть мнения, что 12 групп по четыре сборные будет лучшим вариантом»

Напомним, в данный момент в Катаре завершается чемпионат мира по футболу, в котором осталось ещё две встречи. 17 декабря состоится матч за третье место, в котором сыграют Марокко и Хорватия, начало – в 18:00 мск. 18 декабря решится судьба титула чемпиона мира, за который поспорят сборные Франции и Аргентины, начало матча – в 18:00 по московскому времени.