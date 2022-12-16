ФИФА отказалась транслировать обращение Зеленского перед финалом ЧМ-2022

Международная федерация футбола (ФИФА) отказалась транслировать обращение Зеленского перед финалом чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает телеканал CNN.

По данным телеканала, с просьбой показать выступление Зеленского обратилась сама украинская сторона. При этом в офисе президента Украины были удивлены отказом ФИФА.

В начале ноября федерация призвала участников ЧМ в Катаре не втягивать футбол в политику.