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1 час назад

CNN: ФИФА отказалась транслировать обращение Зеленского перед финалом ЧМ-2022

Российская Газета

Международная федерация футбола (ФИФА) отказалась транслировать обращение Зеленского перед финалом чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает телеканал CNN.

ФИФА отказалась транслировать обращение Зеленского перед финалом ЧМ-2022
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным телеканала, с просьбой показать выступление Зеленского обратилась сама украинская сторона. При этом в офисе президента Украины были удивлены отказом ФИФА.

В начале ноября федерация призвала участников ЧМ в Катаре не втягивать футбол в политику.

Финальный матч первенства пройдет 18 декабря. За звание чемпиона мира поборются сборные Аргентины и Франции.

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