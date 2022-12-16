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47 минут назад

Два футболиста сборной Франции могут пропустить финал ЧМ-2022 из-за простуды

Газета.Ru

Защитники сборной Франции Ибраима Конате и Рафаэль Варан простудились перед финальным матчем чемпионата мира — 2022 года против Аргентины. Об этом сообщает RMC Sport.

Два футболиста сборной Франции могут пропустить финал ЧМ-2022
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По данным источника, игроки могут пропустить матч, но ситуация не вызывает опасений. Медицинский персонал национальной команды будет следить за состоянием футболистов.

Финальный матч пройдет 18 декабря на стадионе «Лусаил Айконик».

Чемпионат мира в Катаре стартовал 20 ноября и завершится 18 декабря. В матче-открытии турнира хозяева приняли сборную Эквадора и уступили со счетом 0:2. Стоит отметить, что катарцы не смогли выйти из группы, проиграв все три матча с общим счетом 1:7.

В полуфинальном матче аргентинцы разгромили сборную Хорватии со счетом 3:0. Голом отметился капитан Лионель Месси, дубль оформил Хулиан Альварес.

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Французы в своем матче оказались сильнее сборной Марокко (2:0). Отличились Тео Эрнандес и Коло Муани.

Ранее сообщалось, что Международная федерация футбола (ФИФА) отклонила просьбу президента Украины Владимира Зеленского выступить с обращением перед финальным матчем чемпионата мира.

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