Выручка ЧМ в Катаре превзошла показатели мундиаля в России

Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что выручка за чемпионат мира в Катаре превысила показатели мундиаля 2018 года, который проходил в России. Его слова передает Marca.
«Выручка ФИФА за чемпионат мира в Катаре составила €7 млрд. Это на €1 млрд больше, чем было четыре года назад. Матчи турнира посетили 3,27 миллиона зрителей, в России было 3,03 миллиона», — сказал Инфантино.
Чемпионат мира в Катаре стартовал 20 ноября и завершится 18 декабря. В матче-открытии турнира хозяева приняли сборную Эквадора и уступили со счетом 0:2. Стоит отметить, что катарцы не смогли выйти из группы, проиграв все три матча с общим счетом 1:7.
Финальный матч пройдет 18 декабря на стадионе «Лусаил Айконик». В главном поединке турнира встретятся сборные Франции и Аргентины.
В полуфинальном матче аргентинцы разгромили сборную Хорватии со счетом 3:0. Голом отметился капитан Лионель Месси, дубль оформил Хулиан Альварес.
Французы в своем матче оказались сильнее сборной Марокко (2:0). Отличились Тео Эрнандес и Коло Муани.
Сборная Хорватии 17 декабря проведет матч за третье место против Марокко.