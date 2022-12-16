Выручка ЧМ в Катаре превзошла показатели мундиаля в России

«Выручка ФИФА за чемпионат мира в Катаре составила €7 млрд. Это на €1 млрд больше, чем было четыре года назад. Матчи турнира посетили 3,27 миллиона зрителей, в России было 3,03 миллиона», — сказал Инфантино.