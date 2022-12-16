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43 минуты назад

Глава ФИФА заявил, что выручка ЧМ в Катаре превзошла показатели мундиаля в России

Газета.Ru

Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что выручка за чемпионат мира в Катаре превысила показатели мундиаля 2018 года, который проходил в России. Его слова передает Marca.

Выручка ЧМ в Катаре превзошла показатели мундиаля в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Выручка ФИФА за чемпионат мира в Катаре составила €7 млрд. Это на €1 млрд больше, чем было четыре года назад. Матчи турнира посетили 3,27 миллиона зрителей, в России было 3,03 миллиона», — сказал Инфантино.

Чемпионат мира в Катаре стартовал 20 ноября и завершится 18 декабря. В матче-открытии турнира хозяева приняли сборную Эквадора и уступили со счетом 0:2. Стоит отметить, что катарцы не смогли выйти из группы, проиграв все три матча с общим счетом 1:7.

Финальный матч пройдет 18 декабря на стадионе «Лусаил Айконик». В главном поединке турнира встретятся сборные Франции и Аргентины.

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В полуфинальном матче аргентинцы разгромили сборную Хорватии со счетом 3:0. Голом отметился капитан Лионель Месси, дубль оформил Хулиан Альварес.

Французы в своем матче оказались сильнее сборной Марокко (2:0). Отличились Тео Эрнандес и Коло Муани.

Сборная Хорватии 17 декабря проведет матч за третье место против Марокко.

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