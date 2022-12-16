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19 минут назад

Робот Теспиан предсказал победу сборной Франции в финале чемпионата мира по футболу

ТАСС

Резидент московской "Робостанции" робот Теспиан предсказал, что победителем чемпионата мира по футболу в Катаре станет команда Франции, а в матче за третье место выиграет сборная Марокко. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба "Робостанции".

Робот Теспиан предсказал счет в матче Франция - Аргентина
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В финале чемпионата мира 18 декабря встретятся сборные Франции и Аргентины, днем ранее команды Марокко и Хорватии сыграют в матче за третье место. Обе игры начнутся в 18:00 мск.

"Робот указал на победу сборной Франции над сборной Аргентины со счетом 3:1", - сообщили в пресс-службе.

Ранее робот Теспиан предсказал, что в финал турнира выйдут сборные Марокко и Хорватии.

Робот делает предсказания при помощи специально загруженной в него нейросети. Так, в основе разработанной экспертами нейросети лег большой массив футбольных данных, начиная от информации о составах каждой национальной команды, участвующей в чемпионате, до статистики игр сборных за последние четыре года.

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