Резидент московской "Робостанции" робот Теспиан предсказал, что победителем чемпионата мира по футболу в Катаре станет команда Франции, а в матче за третье место выиграет сборная Марокко. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба "Робостанции".

В финале чемпионата мира 18 декабря встретятся сборные Франции и Аргентины, днем ранее команды Марокко и Хорватии сыграют в матче за третье место. Обе игры начнутся в 18:00 мск.

"Робот указал на победу сборной Франции над сборной Аргентины со счетом 3:1", - сообщили в пресс-службе.

Ранее робот Теспиан предсказал, что в финал турнира выйдут сборные Марокко и Хорватии.