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1 час назад

Роналду и еще 6 игроков Португалии не поблагодарили Сантуша публично после ухода из сборной

Sports.ru

Криштиану Роналду и еще 6 игроков Португалии не поблагодарили Фернанду Сантуша публично.

Роналду не стал благодарить Сантуша после его ухода из сборной
Фото: Sports.ruSports.ru

68-летний специалист покинул пост главного тренера сборной после 8 лет работы с командой.

Из 26 футболистов, вызванных Сантушем на ЧМ-2022, на данный момент 7 человек никак не прокомментировали уход тренера. Среди них: Криштиану Роналду, Диогу Кошта, Жозе Са, Антониу Силва, Жоау Пальинья, Рубен Невеш и Рафаэл Леау.

Первым Фернанду Сантуша поблагодарил Пепе, написавший пост в инстаграме. Затем его примеру последовали Бернарду Силва, Вильям Карвалью, Бруну Фернандеш и другие игроки.

Бернарду об уходе Сантуша: «Великий человек, навсегда останется в истории португальского футбола»

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