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54 минуты назад

Александр Мостовой: «Шансы Аргентины зависят от гения Месси»

Евро-футбол.Ру

В воскресенье в финальном матче чемпионата мира сойдутся сборные Франции и Аргентины - действующий чемпион мира и команда, которая не выигрывала чемпионат мира с 1986 года.

Александр Мостовой: «Шансы Аргентины зависят от гения Месси»
Фото: ТАССТАСС

Александр Мостовой, бывший футболист российской сборной, считает, что шансы сборной Аргентины на победу во многом зависят от игры Лионеля Месси.

- У Аргентины многое, если не все, зависит от Лионеля Месси. Если гений сделает все гениально, то шансы на победу есть, - цитирует слова Мостового РИА Новости.

Напомним, что в полуфинале Франция переиграла сборную Марокко, а сборная Аргентины переиграла с крупным счетом хорватов.

ЧМ-2022,Александр Мостовой,Лионель Месси,
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