Вучич рассказал, против какой сборной болел на ЧМ-22

Президент Сербии Александр Вучич высказался о проходящем в эти дни чемпионате мира по футболу в Катаре.
По его словам, на стадии плей-офф он поддерживал всех соперников сборной Хорватии.
«Вы скажете «молодцы, соседи», но я так не скажу. Я болел за кого угодно против них.
Друзей не выбирают по тому, где они живут. Друзей выбирают из-за верности, интересов и взаимного уважения», — приводит слова Вучича novosti.sr.
Сборная Хорватии 17 декабря проведет матч за третье место против Марокко. Финальный матч пройдет 18 декабря на стадионе «Лусаил Айконик». В главном поединке турнира встретятся сборные Франции и Аргентины.