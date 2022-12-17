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45 минут назад

Президент Сербии Вучич заявил, что на ЧМ-2022 болел за кого угодно против Хорватии

Газета.Ru

Президент Сербии Александр Вучич высказался о проходящем в эти дни чемпионате мира по футболу в Катаре.

Вучич рассказал, против какой сборной болел на ЧМ-22
Фото: ТАССТАСС

По его словам, на стадии плей-офф он поддерживал всех соперников сборной Хорватии.

«Вы скажете «молодцы, соседи», но я так не скажу. Я болел за кого угодно против них.

Друзей не выбирают по тому, где они живут. Друзей выбирают из-за верности, интересов и взаимного уважения», — приводит слова Вучича novosti.sr.

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Сборная Хорватии 17 декабря проведет матч за третье место против Марокко. Финальный матч пройдет 18 декабря на стадионе «Лусаил Айконик». В главном поединке турнира встретятся сборные Франции и Аргентины.

ЧМ-2022,Александр Вучич,
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