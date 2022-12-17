Вучич рассказал, против какой сборной болеет на ЧМ-22

Президент Сербии Александр Вучич рассказал о том, что внимательно следил за ходом чемпионата мира по футболу. Он пояснил, что последовательно болел за все сборные, которые играли против национальной команды Хорватии. Об этом пишет портал Novosti.sr.
Вучич отметил, что многие хвалят сборную Хорватии за ее успешную игру. Он в этом вопросе является исключением.
«Вы скажете «молодцы, соседи», но я так не скажу. Я болел за кого угодно против них», - признался глава Сербии.
Вучич подчеркнул, что в его представлении критерием для выбора друзей является не географическое расположение. Он выбирает людей на основе таких параметров, как верность, интересы и взаимное уважение.
Политик резюмировал, что не знает, кого будет поддерживать в финале. Вместе с тем, он четко может сказать, что в борьбе за третье место будет болеть за Марокко. Вучич объяснил это тем, что власти этой страны не признают независимость Косово.
Напомним, что 17 декабря хорватская сборная проведет матч за третье место против Марокко. Финальная встреча турнира состоится 18 декабря. В главном поединке чемпионата встретятся национальные команды Аргентины и Франции.