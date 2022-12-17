Вучич рассказал, против какой сборной болеет на ЧМ-22

Президент Сербии Александр Вучич рассказал о том, что внимательно следил за ходом чемпионата мира по футболу. Он пояснил, что последовательно болел за все сборные, которые играли против национальной команды Хорватии. Об этом пишет портал Novosti.sr.

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Вучич отметил, что многие хвалят сборную Хорватии за ее успешную игру. Он в этом вопросе является исключением.

«Вы скажете «молодцы, соседи», но я так не скажу. Я болел за кого угодно против них», - признался глава Сербии.

Вучич подчеркнул, что в его представлении критерием для выбора друзей является не географическое расположение. Он выбирает людей на основе таких параметров, как верность, интересы и взаимное уважение.

Политик резюмировал, что не знает, кого будет поддерживать в финале. Вместе с тем, он четко может сказать, что в борьбе за третье место будет болеть за Марокко. Вучич объяснил это тем, что власти этой страны не признают независимость Косово.