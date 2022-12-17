ЧМ-2022 по футболу: в Катаре 17 декабря пройдет битва за бронзу

Болельщиков 17 декабря ждет игра за третье место чемпионата мира по футболу в Катаре. На стадионе Khalifa International Stadium встретятся команды Хорватии и Марокко. Расписание соревнований приводит «Чемпионат.com».

Матч начнется в Дохе в 18:00 по московскому времени.

Чемпионат мира по футболу, проходящий в Катаре с 20 ноября по 18 декабря, как никогда богат на сенсации. Одной из них стало триумфальное шествие команды Марокко, сумевшей стать первой африканской командой, пробившейся в полуфинал. Марокканцы уступили только действующим чемпионам мира – сборной Франции.

До этого сборная Марокко стала первой в группе F, сыграв вничью с Хорватией, а также обыграв Бельгию (2:0) и Канаду (2:1). В 1/8 финала марокканцы выиграли у Испании, а в четвертьфинале сенсационно обыграли команду Португалии.

При этом команда Хорватии также сотворила сенсацию, сумев обойти на турнире в Катаре сборную Бразилии. Судьбу матча решила серия пенальти, и со счетом 4:2 хорваты вышли в полуфинал ЧМ-2022, где проиграли команде Аргентины.