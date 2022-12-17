Звезда сборной Франции отказалась играть в финале ЧМ-2022

Нападающий сборной Франции Карим Бензема опубликовал загадочный пост в преддверии финала футбольного чемпионата мира. Болельщики считают, что форвард отказался выступать за сборную Франции.

В Instagram (экстремистская соцсеть, запрещенная в России) спортсмен опубликовал селфи и подписал:

«Ca ne m’interesse pas» («Мне это не интересно»).

Пока неясно, что именно имел в виду Бензема. Некоторые болельщики и эксперты уверены, что он не захотел возвращаться в состав сборной. Ранее тренер сборной Франции Дидье Дешам отказался говорить о возвращении Бензема.

Карим Бензема - звезда мадридского «Реала» - первоначально попал в состав сборной Франции из 26 человек. Он прибыл в Катар со своими товарищами по команде, но во время первой тренировки получил травму бедра и был вынужден вернуться домой.

При этом футболист имеет право выступить в составе команды во время финального матча ЧМ-2022.