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1 час назад

Звезда сборной Франции отказалась играть в финале ЧМ-2022

Майк Габриелян

Нападающий сборной Франции Карим Бензема опубликовал загадочный пост в преддверии финала футбольного чемпионата мира. Болельщики считают, что форвард отказался выступать за сборную Франции.

Звезда сборной Франции отказалась играть в финале ЧМ-2022
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В Instagram (экстремистская соцсеть, запрещенная в России) спортсмен опубликовал селфи и подписал:

«Ca ne m’interesse pas» («Мне это не интересно»).

Пока неясно, что именно имел в виду Бензема. Некоторые болельщики и эксперты уверены, что он не захотел возвращаться в состав сборной. Ранее тренер сборной Франции Дидье Дешам отказался говорить о возвращении Бензема.

Карим Бензема - звезда мадридского «Реала» - первоначально попал в состав сборной Франции из 26 человек. Он прибыл в Катар со своими товарищами по команде, но во время первой тренировки получил травму бедра и был вынужден вернуться домой.

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При этом футболист имеет право выступить в составе команды во время финального матча ЧМ-2022.

Ранее ФИФА отказалась транслировать обращение Зеленского перед финалом чемпионата мира.

ЧМ-2022,Дидье Дешам,Карим Бензема,Реал,
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