Красивая точка Модрича на ЧМ-2022

17 декабря в матче за 3-е место ЧМ-2022 встретятся сборные Хорватии и Марокко. У кого окажется больше мотивации бороться за бронзовые медали? Сделать ставку на этот поединок можно в букмекерской компании «Фонбет».

Хорватия - Марокко: коэффициенты букмекеров на матч ЧМ-2022 17 декабря

17 декабря в матче за 3-е место ЧМ-2022 встретятся сборные Хорватии и Марокко. Начало - в 18:00 мск.

Букмекерская компания «Фонбет» считает фаворитами команду Златко Далича. Поставить на Хорватию в основное время можно с коэффициентом 2.40, это примерно 41% вероятности. Шансы Марокко аналитики оценили коэффициентом 3.10 (31%), а на ничью можно сделать ставку также за 3.50 (28%).

Эксперты считают, что матч будет результативным. Поставить на тотал голов больше 2.5 можно с коэффициентом 1.85, а на тотал меньше 2.5 – за 1.97.

Если обе команды забьют, сыграет ставка за 1.65. С коэффициентом 2.25 можно поставить на то, что как минимум одна команда не сможет поразить ворота противника.

По мнению аналитиков, самый вероятный счет матча – ничья 1:1. Сделать ставку на этот исход в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 7.00.

Хватит ли сил у Хорватии?

Сборная Хорватии выступила на ЧМ-2022 выше ожиданий. Возрастная команда за счет своего потрясающего опыта дошла до полуфинала. В котором, правда, против Аргентины шансов особенно не было. Но для Модрича и компании результат все равно очень хороший. Теперь же можно побороться за медали, соперник вполне по зубам. Некоторые эксперты говорят, что мотивации после финала четырехлетней давности не будет, но согласиться с этим сложно. Хорваты явно проведут смену поколений после мундиаля, многие лидеры во главе с Лукой Модричем завершат карьеру в сборной. Уйти красиво - мечта каждого футболиста. Медаль чемпионата мира - отличная точка.

Не будем забывать и об опыте, который у хорватов колоссален. Именно он помог пройти в плей-офф Японию и Бразилию. Ну а преимущество в физическом состоянии должно нивелироваться тем, что у команды Далича был на один день отдыха больше.

Марокканцы герои при любом исходе

Сборная Марокко не смогла пробиться в финал ЧМ-2022, хотя смотрелась очень достойно в матче с Францией. Но для команды Валида Реграги есть шанс войти в историю, взяв бронзовые медали. Мотивация, разумеется, будет зашкаливать.

Другой вопрос, что у марокканцев много травмированных. Выбыли из строя практически все центральные защитники. С такой сборной, как Хорватия, любая ошибка может стоить дорого.

Напомним, что Хорватия и Марокко играли в одной группе. Тот матч завершился нулевой ничьей. К победе были ближе европейцы, но пробить Яссина Боно не смогли. Кстати, голкипер сборной Марокко в случае удачной игры вполне может претендовать на звание лучшего вратаря мундиаля.

На что ставить в матче Хорватия - Марокко

Зачастую матчи за третье место превращаются в фейерверк голов и красивой игры. Но, кажется, это не тот случай. Здесь команды будут максимально нацелены на результат. Да и их очная встреча в группе говорит о многом. Поставить на ТМ 2.5 гола в БК Фонбет можно с коэффициентом 1.97.

Сборная Марокко из-за травм потеряла практически всех основных защитников. Играть первым номером не любят ни те, ни другие, но для марокканцев потери могут стать фатальными. Хорваты как никто другой умеют наказывать за малейшие ошибки. Ну и в плане мотивации европейцы будут не менее нацелены. Все потому, что многие игроки сборной Хорватии завершат карьеру в сборной после ЧМ-2022. Кажется, хорваты должны взять бронзу. Поставить на то, что Хорватия станет бронзовым призером, можно в БК Фонбет за 1.75.

Ну а любители рискнуть могут сделать ставку на ничью в основное время. И те, и другие любят доводить дело до овертайма и серии пенальти: 3 таких исхода на двоих. Играть в атаку не любят ни те, ни другие: их стихия - быстрые контратаки. Поставить на то, что основное время завершится ничьей, можно с коэффициентом 3.50. Ставите 1000 рублей - получите 3500 в случае успеха.

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